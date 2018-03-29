Егор Кульков вышел из «Фармстандарта»

У владеющей контрольным пакетом акций ПАО «Фармстандарт» кипрской Augment Investments Limited изменился состав участников. Егор Кульков, давний партнер основателя фармкомпании Виктора Харитонина, утратил статус бенефициара.

Об этом сообщили в «Фармстандарте». Единственным бенефициаром Augment теперь является Виктор Харитонин. Сколько долей было у Кулькова в офшоре и остается ли он в каких-либо структурах «Фармстандарта», не уточняется. В компании на запрос Vademecum не ответили.

Егор Кульков закончил Новосибирский государственный университет. С 2006 по 2015 год был в совете директоров «Фармстандарта». С 1999 по 2007 год возглавлял управление активно-пассивных операций «Аресбанка», в 2007–2011 годах был гендиректором «Вита Риэлт». По данным СПАРК, Кулькову и сейчас принадлежит 18,2% «Аресбанка» (столько же у Харитонина), а также 47,5% в ООО «Тесницкое», зарегистрированном в Тульской области.

Собственники Augment Investments Limited – зарегистрированная на Британских Виргинских островах Hiolot Holdings Limited (0,05%), 29,94% акций – в доверительном управлении УК «Деловой дом «Калита», остальные 70% – у Виктора Харитонина.

Augment Investments в 2016 году консолидировала акции «Фармстандарта», позже акционеры решили провести делистинг. Тогда Augment приобрела у Александра Шустера пакет в 16,4% акций за $136,6 млн, а позже выкупила акции у миноритариев. У Augment Investments и 99,07% «Отисифарма», безрецептурного бизнеса «Фармстандарта».

Кроме того, «Фармстандарт» выделит отдельную дочернюю компанию «Вектор-БиоФарм», которая будет заниматься инвестиционной деятельностью. Такое решение принято на внеочередном собрании акционеров 15 марта. На «Фармстандарте» останется производство препаратов. Регистрация юрлица ожидается в июле текущего года, им тоже будет владеть Augment Investments Limited.

Источник: Фармстандарт

vademec