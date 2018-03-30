Фармпроизводители не видят смысла в ужесточении наказания за фальсификацию продукции

Компания «Герофарм» не отмечает случаев фальсификации своих препаратов на территории России в настоящее время, рассказал «ФВ» директор по экономической безопасности компании Андрей Ахантьев.

«Единичные случаи фальсификации упаковки фиксировалась нами на территории Киргизии и Узбекистана, — отметил он. — Возможно, причиной сокращения фальсификата на рынке явились изменения в законодательстве, приводящие его в соответствие с Конвенцией Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Медикрим. – Прим. ред.), предусматривающей уголовную ответственность за обращение фальсифицированных лекарств».

Как уже сообщал «ФВ», 20 марта в Страсбурге состоялась церемония передачи ратификационной грамоты о присоединении РФ к Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции («Конвенция «Медикрим»).

Конвенция вступила в силу 1 января 2016 г. Одним из ее инициаторов стала Россия, подписав ее 28 октября 2011 г. А 15 декабря 2017 г. Государственная дума единогласно ратифицировала конвенцию.

Новым шагом в реализации конвенции «Медикрим» в России стало внесение в Госдуму законопроекта об ужесточении ответственности за распространение фальсифицированных лекарственных средств на территории России. Его авторы предлагают серьезно наказывать продавцов поддельных лекарств, вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет. Поводом для этой инициативы стал почти четырехкратный с 2015 г. рост числа уголовных дел, связанных с продажей фальсификата.

В то же время с 2014 года уголовная ответственность за фальсификат с лишением свободы до 12 лет предусмотрена при отягчающих обстоятельствах – в случае смерти 2-х и более лиц. При менее тяжких последствиях предусмотрены штрафы, а также лишение свободы на срок до 5 лет или до 8 лет.

Известно, что «Герофарм» одним из первых включился в пилотный проект по маркировке ЛС. В 2017 году производственная линия завода в Московской области, принадлежащего компании, была настроена под сериализацию и агрегацию.

Именно маркировка должна стать эффективным заслоном на пути фальсификата, уверен г-н Ахантьев: «Мы считаем, что данный проект чрезвычайно важен для рынка, так как позволит свести количество контрафакта и фальсификата к нулю».

Главный советник генерального директора ООО «БиоВитрум» Саид Ягья поведал «ФВ», что с проблемой фальсификата компания сталкивается достаточно часто. Например, с подделкой медицинского парафина, который применяется при диагностике пораженных тканей пациента. «На это медицинское изделие существует устойчивый спрос и, к сожалению, такое же устойчивое предложение со стороны производителей фальсификата. Недобросовестные компании производят парафин, что называется «на коленке», и полностью игнорируют стандарты качества. Но беда в том, что от качества и соблюдения технологий его производства зависит жизнь и здоровье пациентов», — пояснил г-н Ягья.

Он также скептически относится к ужесточению наказания: «К сожалению, по моему убеждению, ужесточение наказания не снизит объем подделок на рынке медизделий. Более эффективными мне представляются меры по централизации закупок, поскольку в этом случае есть возможность проверять поставщика и его продукцию. Необходимо поддерживать общественный контроль производства медицинских изделий со стороны профессиональных сообществ врачей. Например, в феврале этого года наше производство осмотрел Комитет по контролю качества медизделий Российского общества патологоанатомов».

Обострение проблемы фальсификата на рынке лекарств и медизделий советник связывает со старением населения РФ и, как следствие, ростом спроса на лекарства и медицинские изделия, а также с экономической рецессией.

«Кризисные явления в экономике нередко приводят к активизации подпольных полулегальных производственных цехов, в том числе и в области медицины», — отметил представитель компании.

Другие подробности на эту тему читайте в статье «Тюрьма или маркировка» в № 11 «Фармацевтического вестника» от 3 апреля 2018 г.

На фото: маркировка лекарств.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»