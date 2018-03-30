За преступления в сфере госзакупок можно будет получить до 12 лет тюрьмы

За различные преступления в сфере госзакупок ужесточается наказание — вводится уголовная ответственность. Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», принятый сегодня депутатами в первом чтении, внес в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

В Уголовно-процессуальном кодексе появится ответственность за «злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», пишет «Парламентская газета». Таким образом, работники контрактной службы, члены комиссии по осуществлению закупок, граждане, осуществляющие приёмку поставленных товаров, будут наказываться штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы составит до 7 лет.

А в Уголовном кодексе будет установлена ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. За такие деяния штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или же гражданину будет грозить лишение свободы на срок до 3-х лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то лишить свободы могут на срок до семи лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

Крупным размером подкупа считается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей, а крупным размером подкупа — сумма свыше 1 млн рублей.

Предусматривается и возможность освобождения от уголовной ответственности, если преступник активно помогал раскрытию и расследованию преступления или сам добровольно сообщил о совершённом преступлении в следственные органы.

Как заявлял ранее председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, расследование преступлений будет относиться к компетенции следственного комитета. Он уверен, что принятие законопроекта позволит установить более эффективный механизм противодействия коррупции в системе госзакупок и защитить бюджетную систему.

«Фармацевтический вестник»