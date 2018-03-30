Лента · В мире 281 FDA видит в консолидации PBM угрозу дженерикам

Консолидация американских компаний по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) представляет угрозу для дженериковых компаний, сообщает CNBC со ссылкой на заявление руководителя FDA Скотта Готтлиба.

Его заявление последовало после того, как крупнейшая американская аптечная сеть CVS Health приобрела третью по величине американскую компанию медицинского страхования Aetna, а компания медицинского страхования Cigna Corp. объявила о покупке крупнейшей американской PBM Express Scripts

По мнению Скотта Готтлиба, консолидация PBM позволит производителям оригинальных лекарственных препаратов легче блокировать вывод на рынок более дешевых аналогов.

При этом он признал, что FDA не может напрямую вмешиваться в ситуацию, но будет вести переговоры с PBM.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»