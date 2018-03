Roche сообщает о смерти пяти пациентов, получавших Hemlibra Лента · В России 877 ТПП: нововведения в порядок ввода лекарств в гражданский оборот могут нанести ущерб развитию отечественной фармпромышленности » Разработаны пептидные «нанодрели» для доставки противораковых препаратов в клетки Ученые создали на основе синтетических пептидов «нанодрели», способные пронзать клеточные мембраны и доставлять препараты в клетки, сообщает In-Pharma Technologist. Технология внутриклеточной доставки лекарственных препаратов, подробности которой опубликованы учеными Университета штата Орегон и Орегонского университета здравоохранения и науки в Journal of Controlled Release, задействует методы нанотехнологии для проникновения в клетки. По словам исследователя Ашвани Кумара, данную технологию можно использовать для доставки ряда гидрофобных препаратов, таких как противораковые, противотуберкулезные, противовоспалительные и противогрибковые ЛС. «Нанодрели» представляют собой сконструированные «самосборные» пептиды, имеющие четкую форму сверла для проникновения через клеточные мембраны. Технология показала эффективность в экспериментах in vitro и in vivo на мышах. Г-н Кумар отметил, что данная технология является экономически эффективной. Татьяна Кублицкая

