Акционеры «Фармстандарта» проголосовали за реорганизацию компании

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Фармстандарт» принято решение о его реорганизации в форме выделения из него нового акционерного общества «Вектор – БиоФарм». Имущество нового предприятия будет формироваться в основном за счет непрофильных активов и денежных средств АО «Фармстандарт», говорится в сообщении компании. При этом инвестиционная деятельность определена в качестве основной для АО «Вектор – БиоФарм». Регистрация нового юридического лица ожидается в июле текущего года.

«Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности — производстве лекарственных препаратов», – отмечает генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

Ранее в результате изменений состава участников Augment Investments Limited – контролирующего акционера АО «Фармстандарт» Егор Кульков утратил статус бенефициара российского фармпроизводителя, по итогам проводимой реорганизации единственным бенефициаром для обеих компаний станет Виктор Харитонин.

Стоит отметить, что в сентябре 2013 г. на внеочередном собрании акционеров «Фармстандарта» было принято решение о выделении брендированного безрецептурного бизнеса (ОТС) компании в самостоятельное юридическое лицо – «Отисифарм». В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments, подконтрольная Виктору Харитонину, и ее аффилированные лица выкупили у миноритариев 12% «Отисифарм» за 3,1 млрд рублей, консолидировав таким образом 99,1% компании.

«Фармацевтический вестник»