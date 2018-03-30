Мурашко: перебоев с поставками обезболивающих нет

Никаких перебоев с поставками обезболивающих и психотропных препаратов в регионы не фиксируется, ситуация стабильная, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«По обезболивающим препаратам ситуация абсолютно стабильная. Мы в нее вовремя все включились – и Министерство здравоохранения, и наша служба. Надо сказать, что были найдены точки соприкосновения, поэтому никаких перебоев с этой категорией препаратов нет», – рассказал он журналистам.

Опасения по поводу возможного возникновения перебоев с поставками обезболивающих и психотропных препаратов возникли после того, как осенью 2017 года Росгвардия запретила основному региональному перевозчику – ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь») – перевозить лекарства самостоятельно. Получить лицензию организация не может, так как документ выдается только обществам с ограниченной ответственностью.

В начале марта Минздрав заявил о том, что из-за этого возникла угроза срыва поставок. Для решения проблемы ведомство представило обновленные правила транспортировки, которые позволят «юридическим лицам с особыми уставными задачами» вроде «Спецсвязи» охранять наркотические лекарства без лицензии.

После этого в Минздраве поспешили заверить, что дефицита обезболивающих препаратов в регионах нет, но рекомендовали регионам сформировать резерв таких препаратов. Это не совсем так. В Пермском крае, например, таких лекарств хватит только на три месяца.

Источник: ТАСС

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