«Военторг» планирует открыть аптечную сеть

ООО «Военторг-Ритейл», занимающееся розничными продажами товаров для военнослужащих и членов их семей, планирует открыть сеть аптек. Сейчас компания ищет человека, который будет управлять сетью: соответствующая вакансия была размещена на сайте hh.ru 27 марта.

Вакансию обнаружил корреспондент РБК. В отделе кадров ООО «Военторг-Ритейл» ему рассказали, что речь идет о вакансии в сети аптек, которой «пока не существует», но компания планирует развивать ее на базе существующей сети магазинов «Военторг-Пятерочка» (по данным сайта оператора, таких магазинов всего 22). Аптеки также планируется открывать и вне этих магазинов, в отдельных помещениях. Под каким брендом будут работать новые аптеки, в компании не уточнили.

«Военторг-Ритейл» входит в структуру Минобороны: ее владельцами являются АО «Военторг-Москва» (74,9%) и АО «Военторг» (25,1%). АО «Военторг» занимается розничными продажами товаров, в том числе продуктов питания для военнослужащих и членов их семей. Торговые точки максимально приближены к местам службы и проживания военнослужащих.

Партнером по реализации проекта с 2014 года является крупнейший российский розничный оператор X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток и «Карусель»). В 2015 году компания уже проявляла интерес к развитию аптечного сегмента под брендом «Военторг-Аптека», но проект так и не был запущен.

X5 Retail Group также сотрудничает с аптечной сетью «Мега Фарм», входящей в «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сеть развивается под брендами «А-Мега» и «Да, здоров» в прикассовых зонах и в формате shop-in-shop в магазинах сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В 2017 году выручка «Мега Фарма» составила 4,4 млрд рублей. Сейчас сеть насчитывает 950 аптек, к 2021 году планируется открыть более 4 тысяч розничных точек.

Источник: РБК

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