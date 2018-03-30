Экс-мэру Переславля смягчили меру пресечения по делу «Роснано»

Заволжский районный суд Ярославля смягчил меру пресечения бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, подозреваемому в превышении должностных полномочий по делу о хищении 1 млрд рублей у «Роснано», выделенных на строительство фармзавода. Кошурникова отпустили из СИЗО, но поместили под домашний арест.

Компания «НТфарма» и «Роснано» договорились о строительстве завода в Переславском районе Ярославской области в 2009 году. Завод планировалось запустить в 2012 году, на нем должны были выпускаться вакцины нового поколения, в том числе поливалентная вакцина против гриппа и препарат для лечения бокового амиотрофического склероза.

С 2010 по 2016 год директором «НТфарма» был Евгений Султанов, с 2016 по 2017 год – Рустам Атауллаханов (до ноября 2014 года заместитель генерального директора по науке «Нацимбио»). По данным СПАРК, «Роснано» принадлежат 49% ООО «НТфарма», еще 20,35% принадлежат кипрской «Кавертон Прайвит Кэпитал», 20,30% – ООО «Пром-Би» (владельцем компании является Рустам Атауллаханов), 10,35% – кипрской «Сарсфилд Венчерз Лимитед».

Общий бюджета проекта должен был составить 1,55 млрд рублей, из них 1,29 собиралась вложить «Роснано». С 2010 года «Роснано» инвестировала в завод более 1 млрд рублей. Однако, как установили СКР, МВД и ФСБ, деньги были растрачены, завод не построен, а с целью имитации деятельности Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову (на тот момент глава Переславского района) ООО «Протэкт» земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро», который Кошурников продал им без согласования с Минприроды.

В 2016 году против Кошурникова, Атауллаханова и Султанова было возбуждено уголовное дело, а сами они задержаны. Султанов и Кошурников полностью признали свою вину.

Изначально Кошурников обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, однако его защите удалось смягчить обвинение, исключив квалифицирующий признак «причинение тяжких последствий». Этой статьей (ч. 3 ст. 286 УК) предусматривалось наказание от трех до десяти лет лишения свободы, а по оставшейся (ч. 2 ст. 286 УК) возможно наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет либо исправительные работы или штраф.

Следующее заседание по делу Кошурникова назначено на 9 апреля. Суд отказался рассматривать его в особом порядке, что дало бы ему возможность избежать максимального срока до семи лет по статье о превышении должностных полномочий.

Источник: Интерфакс

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