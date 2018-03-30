ФАС выявила картель поставщиков медоборудования на 660 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор трех поставщиков медоборудования. Общая сумма 117 контрактов, заключенных на территории восьми субъектов РФ, составила более 660 млн рублей.
Комиссия ФАС признала нарушителями п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции ООО «Зет-Мед», ООО «Орнел» и ООО «ОМТ». Как установила служба, они заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку медицинского оборудования для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2014–2017 годах.
В октябре 2017 года ведомство уже заводило дело на эти же компании. Тогда они обвинялись в сговоре на 185 аукционах на поставку медицинских изделий на сумму около 1 млрд рублей.
По данным ФАС, «картелизация» торгов на поставку лекарств и медизделий растет – признаки антиконкурентного сговора выявлены на более чем 6 тысячах открытых электронных аукционов.
В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях Минздрава. Проверка показала, что министерство могло создать преимущества при закупке лекарств группе «Р-Фарм» Алексея Репика. Теперь ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. В Минздраве настаивают, что проверяющие службы допустили при проверке «грубые процессуальные нарушения». В «Р-Фарм» все обвинения отвергают.
Источник: ФАС России