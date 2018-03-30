Абызов анонсировал оптимизацию Росздравназдора

Министр Открытого правительства Михаил Абызов, выступая на итоговой коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 29 марта, анонсировал грядущую «оптимизацию» ведомства. Эта мера позволит повысить зарплаты инспекторов.

«До недавнего времени оптимизационные процессы, которые проводили наши надзорные ведомства, приводили к тому, что из-за этой оптимизации часть этих средств изымались в пользу федерального бюджета. Принят набор решений, при котором оптимизация внутри надзорного ведомства и результаты этой оптимизации в виде высвобождающихся ресурсов не изымаются из бюджета надзорного ведомства, а могут направляться в том числе на повышение оплаты труда», – заявил министр.

По данным Росстата, средняя зарплата сотрудников Росздравнадзора в регионах в 2017 году составила 42,3 тысячи рублей.

По словам Абызова, надо посмотреть, какие из функций можно оптимизировать без ущерба для текущей работы. «В первую очередь это должно коснуться так называемых «штабных» функций: бухгалтерия, юридическая поддержка, кадровая служба, которые могли быть перенесены или на федеральный уровень, либо на уровень межрегиональный, тем самым высвобождая ресурсы, с тем чтобы повышать оплату труда для нашего инспекторского состава. По сути дела, для этого мы провели большую работу, связанную с подготовкой предложений об изменении системы управления в органах госконтроля, включая Росздравнадзор, и я надеюсь, что в ближайшее время Росздравнадзор внесет план своей работы по оптимизации системы государственного управления, системы управления Росздравнадзором и его территориальными подразделениями», – сказал он.

При этом министр опроверг возможные увольнения в ведомстве. «Прошу не пугаться: это не касается каких-то сокращений, не касается вопросов регуляционных изменений, речь идет о поэтапном эволюционном совершенствовании системы управления», – заверил он.

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