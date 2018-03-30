Цена на препарат от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза

На аукционе Минздрава по закупке препаратов ламивудин+зидовудин для лечения ВИЧ победила компания «Космофарм», предложившая цену почти в три раза меньше начальной цены контракта. Итоги конкурса были подведены 27 марта.

Аукцион был объявлен 27 февраля с начальной ценой 517 млн рублей. В нем победил «Космофарм», предложив поставку препаратов за 173 млн рублей. При этом цена за единицу товара упала с 12,45 до 4,7 рубля.

В торгах приняли участие пять компаний: «Космофарм», «Р-Фарм», «Инмедтрейд», «Корал-Мед» и «Эдвансд Трейдинг». Заявки двух последних были отклонены по правилу «Третий лишний», которое допускает участие в аукционе компаний с импортными препаратами, только если на аукцион подано менее двух заявок фирм, производящих лекарства в России или странах Евразийского экономического союза.

Ранее Минздрав заключил контракт на поставку препаратов с МНН ламивудин+зидовудин на 12,9 млн рублей, в 2017 году – один контракт на 713,4 млн рублей. В обоих случаях препараты поставлял «Космофарм», однако в разы цена на этих аукционах не снижалась.

Компания «Космофарм» была создана в 2001 году, вышла на рынок антиретровирусных препаратов в 2013 году. В 2017 году она заняла четвертое место среди поставщиков препаратов от ВИЧ и гепатита для Минздрава. По данным СПАРК, выручка компании за 2016 год составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 339 млн рублей.

В 2017 году закупки препаратов от ВИЧ были централизованы, благодаря чему лекарства существенно подешевели – по некоторым позициям падение цены достигло 80%.

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