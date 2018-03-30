Стоимость Takeda упала на $3 млрд из-за объявления о покупке Shire

Японская фармкомпания Takeda Pharmaceutical объявила о предварительном намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. После публичного сообщения о возможной сделке стоимость акций Takeda упала на $3 млрд, а Shire – напротив, выросла на $4,7 млрд.

Стоимость японской компании снизилась на 7,5%, что стало самым серьезным падением с 2009 года. Учитывая рост стоимости акций Shire, ирландская компания сейчас оценивается примерно на $6 млрд дороже, чем потенциальный покупатель. Как японцы намерены профинансировать сделку по приобретению более крупного конкурента, в Takeda не уточняют, пишет Bloomberg.

В Shire заявили, что официального предложения от Takeda пока не получали – у японской компании есть на это время до 25 апреля. Согласно британским правилам поглощения, компания должна сделать конкретное предложение о цене не позднее чем через 28 дней с того момента, как стало известно о ее планах.

Если сделка, которую оценивают в $50 млрд, действительно состоится, она станет самой крупной в истории Takeda.

Takeda Pharmaceutical – японская фармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в Осаке. Основу портфеля Takeda составляют рецептурные препараты. В частности, компания производит препараты для лечения онкологических, неврологических, метаболических заболеваний, сердечно-сосудистых нарушений. У Takeda есть свой завод в России, который находится в Ярославской области. Выручка компании в 2016 году составила $16,1 млрд.

Shire Plc – ирландская биофармацевтическая компания, основанная в 1986 году. Shire специализируется на препаратах для лечения редких заболеваний, неврологических, желудочно-кишечных заболеваний. Выручка компании в 2016 году составила $11,4 млрд.

Источник: Bloomberg

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