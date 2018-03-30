Олег Рукодайный покинул «Ниармедик»

Сеть клиник «Ниармедик» возглавил Александр Ненюков.

Кадровое изменение зафиксировано в ЕГРЮЛ: руководителем ЗАО «НМС», одного из юрлиц ГК «Ниармедик», стал Александр Ненюков. В пресс-службе компании уточнили, что он будет курировать работу одноименной сети клиник, объединяющей 15 медцентров в Москве, Московской, Калужской и Рязанской областях.

С 2009 года эту позицию занимал Олег Рукодайный. Уточнить у него причины ухода оперативно не удалось.

За время работы Рукодайного сеть значительно расширила свое присутствие за счет франчайзинговых программ. При этом в 2016 году от сети «откололась» одна франчайзинговая клиника в Беляево. Ее владелец, предприниматель Илья Мостовой, жаловался на ограничение доступа к пациентам со стороны франчайзера.

Выручка медицинского направления ГК «Ниармедик» в 2016 году выросла на 8% – до 1,4 млрд рублей. С этим показателем сеть заняла 17-е место в «ТОП100 частных многопрофильных клиник» Аналитического центра Vademecum.

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