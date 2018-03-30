Импорт лекарств в Россию демонстрирует рекордно низкую динамику

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам января 2018 г.

В январе 2018 г. в нашу страну было ввезено готовых ЛП на общую сумму 30,6 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk за этот же период достигли 6,5 млрд руб. Динамика к аналогичному периоду 2017 г. по готовым формам едва превысила рубеж в 1,5% (в рублевом эквиваленте), а динамика поставок in-bulk так и вовсе отрицательная -4,4%.

Натуральный объём импорта готовых ЛП в первый месяц 2018 г. составил 126,8 млн упаковок, годовая динамика едва превышает ноль (+ 0,2%). Что касается показателя МЕД (минимальные единицы дозирования), то в январе в нашу страну было ввезено 2,8 млрд МЕД суммарно по готовым формам и in-bulk. При этом импортеры нерасфасованных ЛП за год значительно наращивают натуральный объём поставок (по сравнению с январем 2017 +58%. Собственно, исключительно благодаря активности поставщиков in-bulk суммарный натуральный объём поставок импортных ЛП в нашу страну при расчётах в МЕД смог сохранить положительную динамику (+4%), импорт ГЛП за период сократился на 3,7% в минимальных единицах.

Среди лидеров по поставкам нерасфасованной продукции в январе 2018 года нужно отметить компании «Валента» и «Группа Мерк». Натуральная динамика первой была фактически 60-ти кратной, она обеспечивалась импортом препарата Тримедат. Поставки нерасфасованной продукции «Группы Мерк» в январе 2018 выросли в 35 раз, общий рост поставок определили препараты Конкор и Глюкофаж.

По группе готовых ЛП наибольшую динамику в упаковках в январе 2018 показали компании «Гедеон Рихтер» (в 3,1 раза) и «Шрея Лайф Саенсиз» (в 2,2 раза). Показатели первой обеспечили препараты: Мидокалм и Аэртал, во втором случае Суприма-Лор и Пензитал.

gmpnews