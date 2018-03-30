Росздравнадзор: более 1 млн медизделий были изъяты из обращения в 2017 году

За указанный период возбуждено более 150 уголовных дел, отметили в ведомстве

Более 1 млн медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям, были изъяты из обращения в 2017 году.

Об этом сообщил в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на заседании итоговой коллегии.

«По результатам 2017 года в обращении ограничены более единиц 1 млн медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям», — сказал Мурашко.

По правонарушениям в 2017 году было возбуждено более 150 уголовных дел.»Впервые в РФ введены единые требования по хранению, перевозке и реализации лекарственных препаратов, которые гармонизированы с международными стандартами. Благодаря этому удалось предотвратить 2 тыс. нарушений в сфере обращения лекарственных препаратов», — уточнил глава Росздравнадзора.

Он также добавил, что на данный момент внедрение маркировки идет по плану. «Движение [по маркировке лекарств] идет заданными темпами. В настоящее время идет массовое подключение и обучение персонала аптек и медицинских организаций», — уточнил Мурашко.

ТАСС