Цены на препараты из списка ЖНВЛП снизились, на остальные повысились

При этом в ведомстве отметили рост тарифов на остальные медикаменты

Цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) снизились на 1,8%, на остальные лекарства цены повысились на 9,3% в 2017 году. Об этом сообщается в отчете Росздравнадзора, представленном в четверг на итоговой коллегии ведомства.

«В 2017 году уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизился в целом по РФ на 1,8%. Цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в 2017 году повысились на 9,3%», — говорится в отчете ведомства.

В отчете также отмечается, что ситуация с обеспечением лекарствами льготных категорий граждан остается стабильной. «Доля лекарств на отсроченном обеспечении остается на уровне прошлого года и составляет 0,01%», — говорится в отчете.

ТАСС