Эксперт: мошенники под видом проверок вымогают деньги у первостольников

Схему проверок, при которых первостольника сначала провоцируют продать рецептурный препарат без рецепта, а потом ловят за руку, взяли на вооружение мошенники.

О новой схеме вымогательства рассказал «Фармвестнику» на конкретном примере одной из аптек управляющий партнер «Проектирование систем управления» Павел Лисовский (на фото). Видеокамера зафиксировала, как в аптеку зашел молодой человек. Вся нижняя часть его лица была обмотана шарфом. Тихим голосом он рассказал первостольнику о сильной зубной боли и попросил продать ему «Кеторол». Рецепта у него не было, но парень клятвенно обещал, что немедленно отправится за ним к стоматологу, и умолял отпустить препарат прямо сейчас.

После того, как провизор отпустила препарат, молодой человек сразу ретировался. А через пару минут вернулся со своим коллегой и обвинил первостольника в том, что препарат отпущен без рецепта. Затем он взял в руки мобильный телефон и вывел на нем цифру «30 000», которую показал провизору – этого камеры уже, к сожалению, не зафиксировали, завершил свой рассказ г-н Лисовский. В случае отказа провизора мошенники угрожают судом и более серьезными последствиями.

Мошенники позиционируют себя как представители официальных органов, вовсю используя липовые документы с названием «организаций», содержащих частицы «рос», «контроль», «потреб» и другие, добавил он. В конкретном приведенном случае они назвались «Обторгконтролем».

«Подобные жалобы периодически поступают от аптек, – резюмировал эксперт. – И, как правило, жертвами преступники выбирают относительно малые сети или одиночные аптеки, в общем те, где риск столкнуться с юристом и/или охранником минимален».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»