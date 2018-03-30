Лента · В России 216 Эксперт: стабильность рубля определит будущее фармрынка

Розничный рынок в 2018 году выйдет на 5% роста в рублях, а его натуральные объемы не претерпят существенных изменений. Такой прогноз развития фармацевтического рынка озвучил генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов, выступая в ходе бизнес-завтрака РАФМ, посвященного трендам и тенденциям в маркетинге.

Главным фактором, который может ухудшить прогноз, он назвал резкое ослабление рубля.

«Если взять ситуацию трехлетней давности, когда рухнула национальная валюта, можно вспомнить и апокалиптические прогнозы: предрекали, что рынок рухнет в ближайшее время, – рассказал аналитик. – И все же они не оправдались, в итоге наступила стабилизация. Но разница в том, что тогда был определенный запас прочности, которого сейчас уже нет. Это значит, что изменения могут быть более радикальными».

Эксперт также напомнил, что розничный рынок в минувшем году вырос на 5% – это почти в два раза меньше, чем год назад.

«Мы говорим о жестком заземлении темпов роста рынка, вызванного несколькими факторами», – отметил эксперт.

К ним он отнес общее сокращение спроса, которое во многом связано с отсутствием выраженного сезона. Еще одна причина, по его словам, связанна с тем, что «в четвертом квартале 2016 года была аномально высокая база сравнения».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»