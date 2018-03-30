Лента · В России 250 Эксперт: российские дженерики продлевают жизнь онкобольным

Одногодичная летальность больных с меланомой за год в Москве снизилась на 16%, причем благодаря российским противоопухолевым дженерикам, которыми сегодня в столице обеспечено 100% онкологических пациентов. Об этом сообщил заместитель директора по онкологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного внештатного специалиста по онкологии ДЗ Москвы Михаил Бяхов (на фото), открывая 15-ю всероссийскую научно-практическую конференцию «Новые отечественные противоопухолевые препараты и медицинские технологии».

«Воспроизведение биоаналогов и создание дженериков имеет колоссальное стратегическое значение т.к. это один из штрихов национальной безопасности, — полагает профессор. — Закупая препараты, мы всегда сталкиваемся с колоссальными проблемами: не всегда возможно их купить».

Появление отечественных препаратов, по словам доктора, позволяет решить эту проблему: сегодня отечественные цитостатики полностью покрывают потребность в них.

«И это приносит колоссальные успехи в увеличении продолжительности жизни наших пациентов. Мы за год получили прибавку 16% из 8 тысяч при меланоме – кто не умер в течение года, а 20% будут полностью излечены. Такие же успехи по продолжительности жизни в Москве достигнуты у больных с диссеминированными формами рака легкого: получили +18% прибавки контингента, — сообщил г-н Бяхов. — Это благодаря тому, что на сегодняшний день мы имеем большой спектр отечественных препаратов».

Фото: Олег Кирюшкин

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»