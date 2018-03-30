Аптеки A.v.e Luxury и несколько точек сети «Горздрав» оформлены на новое юридическое лицо

Пять аптек A.v.e Luxury, две «36,6» и восемь «Горздрав» в конце марта обновили лицензии. Юридическое лицо, оформившее лицензии, – ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК).

Владельцами ООО являются две офшорные компании – «Бристалия Трейдинг Лимитед» и «Эрам Энетрепрайзем ЛТД», свидетельствуют данные СПАРК. Генеральный директор компании – Аркадий Зятковский. Ранее он был членом совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В начале сентября 2017г. именно эта компания купила в Санкт-Петербурге сеть «Фармакор». Юридически компания по-прежнему принадлежит ООО «МРФК», но, вполне возможно, что часть аптек сети перешли во владение «36,6». Так, в прошлом году компания создала дочернее подразделение в Воронеже, где как раз присутствовали аптеки «Фармакор».

Как сообщал «ФВ» со ссылкой на свои источники, 1 марта 2018 г. Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе покинули «36,6». Формально они остаются руководителями сети: Кинцурашвили — генеральный директор, Саганелидзе – председатель совета директоров. Однако источники утверждают, что в офисе они уже не появляются и планируют развивать свой бизнес.

Похоже, что начинают они с 16 аптек (15 брендовых аптек и название еще одной точки неизвестно), если предположить, что именно Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе конечные бенефициары МРФК.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»