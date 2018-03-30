Эксперт: фокус медицинского продвижения смещается в сторону специализированной прессы

Рынок специализированной прессы в 2017 году составил 2 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ИД «Бионика-Медиа» Дмитрий Огурцов, выступая в ходе ежегодного бизнес-завтрака под эгидой Российской ассоциации фармацевтического маркетинга.

Традиционно фармацевтическое направление ориентируется на продвижение ОТС-препаратов, тогда как бюджеты медицинской прессы получают подавляющее большинство от Rx-препаратов, добавил он.

В массовой прессе рынок медицинской рекламы за последние пять лет сократился почти в два раза, подчеркнул г-н Огурцов. В то же время рынок рекламы в специализированной прессе за 5 лет вырос почти на 40%, а конкретные цифры в одном и другом случае сравнялись на 2 миллиардах рублей.

«Фокус медицинского продвижения смещается в сторону специализированной прессы, – констатировал он. – Ее значимость подкрепляется бюджетами, которые выделяют фармкомпании на этот канал».

«В текущей ситуации, наблюдая определенное смещение бюджетов в сторону цифровых каналов, телевидения, диджитал, мы делаем ставку на трансформации контента, его наполнении такими свойствами как удобство, легкоусвояемость, адаптивность и, условно говоря, клиповость, – отметил докладчик. – Наша задача – базироваться на ценностях, которые всегда имела традиционная пресса, и в то же время переходить в форматы, которые на сегодняшний день являются более желаемыми».

Очевидное преимущество традиционного отраслевого СМИ, по мнению Дмитрия Огурцова – высокий уровень доверия отраслевой аудитории. В то же время многие врачи отмечают излишнюю консервативность рекламных инструментов, которые привлекаются в традиционной прессе. Это заставляет все время искать новые решения.

«Сейчас задача любого печатного издательского дома – вписываться в цифровую модель продвижения», – заключил глава «Бионика-Медиа».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»