Красный Крест собрал 93 млн рублей для пострадавших в Кемерово

Кемеровское отделение Красного Креста за четыре дня собрало 93 млн рублей корпоративных и частных пожертвований для пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

«Очень много городов – это и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и Краснодар, и Московская область, и Архангельск, и Ингушетия, и Чечня», – сообщила ТАСС председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался на четвертом этаже 25 марта 2018 года около 12:00 по московскому времени. За несколько часов площадь пожара возросла до 1 600 кв. м, после чего здание начало рушиться.

Жертвами трагедии стали 64 человека, среди них 41 ребенок. Число пострадавших – 79 человек, в том числе 27 детей.

«В стационаре осталось пять человек»,– цитирует RNS министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Несколько тысяч жителей Кемерово 27 марта собрались на стихийный митинг, на котором потребовали раскрыть точное число погибших, максимально прозрачно расследовать трагедию, наказать виновных и отправить в отставку губернатора области Амана Тулеева и других местных чиновников.

Источник: ТАСС

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