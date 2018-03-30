Ущерб, связанный с лекарственными ошибками, составляет 42 млрд долларов в год

Безопасность пациентов является серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире. У человека имеется один шанс на миллион пострадать при путешествии на самолете. В то же время вероятность причинения вреда пациенту при оказании медицинской помощи составляет 1 к 300. Показатели безопасности в отраслях, которые считаются более опасными, такие как авиация и ядерная промышленность, намного выше, чем в области здравоохранения. ВОЗ опубликовала 10 фактов о безопасности пациентов.

Факт 1: Причинение вреда пациенту занимает четырнадцатое место среди причин глобального бремени болезней, что сопоставимо с такими заболеваниями, как туберкулез и малярия

По имеющимся оценкам, число госпитализаций в мире достигает 421 миллиона в год. При этом примернов 42,7 миллионов случаев у госпитализированных пациентов происходят побочные эффекты. Согласно последним данным, причинение вреда пациенту занимает четырнадцатое место среди причин заболеваемости и смертности во всем мире.

Факт 2: Здоровью каждого десятого пациента причиняется вред во время пребывания в больнице

По оценкам, здоровью каждого десятого пациента в странах с высоким уровнем доходов причиняется вред во время его пребывания в больнице. Этот вред может быть вызван целым рядом ошибок или побочных эффектов, и почти 50% из них являются предотвратимыми. Результаты изучения частоты случаев и предупреждаемости побочных эффектов в 26 странах с низким и средним уровнями доходов (СНСД) показывают, что частота случаев составляла около 8%, из которых 83% могли быть предупреждены, а 30% привели к смертельному исходу. Примерно две трети всех случаев побочных эффектов происходят в СНСД.

Факт 3: Небезопасное применение лекарственных средств причиняет вред здоровью миллионов людей и наносит финансовый ущерб, измеряемый миллиардами долларов в год

Небезопасная практика приема лекарственных препаратов и лекарственные ошибки являются главной причиной предотвратимых случаев причинения вреда в системах здравоохранения во всем мире. Согласно оценкам, размер ущерба, связанного с лекарственными ошибками, во всем мире составляет 42 миллиарда долл. США в год, не считая потери заработка, снижения производительности труда или расходов на медицинскую помощь. Это составляет почти 1% расходов на нужды здравоохранения во всем мире. Лекарственные ошибки могут происходить в результате неэффективности систем медикаментозной терапии, и/или под влиянием человеческого фактора. Как например, усталость сотрудников, плохие условия труда, нарушения рабочего процесса и сокращения кадров — все эти факторы могут оказывать отрицательное влияние на назначение, интерпретирование, выдачу, регулирование и контроль лекарственных средств во врачебной практике, что в свою очередь может приводить к нанесению вреда, инвалидности или даже смерти.

Факт 4: 15% средств на нужды здравоохранения расходуются непроизводительно в связи с различными аспектами побочных эффектов

Недавно полученные данные показывают, что 15% общего объема средств медицинских стационарных учреждений, расходуемых на ведение деятельности, в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) непосредственно связаны с побочными эффектами и их последствиями, включая венозную тромбоэмболию, пролежни и инфекции. Согласно оценкам, общий объем издержек, связанных с нанесением вреда, только в этих странах достигает триллионов долларов США в год.

Факт 5: Инвестиции, направленные на сокращение числа инцидентов, касающихся безопасности пациентов, могут обеспечить значительную экономию финансовых средств

Инвестиции, направленные на сокращение числа инцидентов, касающихся безопасности пациентов, могут обеспечить значительную экономию финансовых средств, а также улучшение результатов лечения. Только в США целенаправленные меры по повышению уровня безопасности позволили сэкономить примерно 28 млрд. долл. США в больницах системы Medicare за период с 2010 по 2015 годы.

Факт 6: На каждые 100 госпитализированных пациентов приходится 14 случаев внутрибольничных инфекций

В каждый отдельно взятый момент времени на каждые 100 госпитализированных пациентов приходится 7 случаев инфекций, приобретенных в связи оказанием медико-санитарной помощи в странах с высоким уровнем доходов и 10 случаев в странах с низким и средним уровнями доходов, в результате чего во всем мире страдают сотни миллионов пациентов. В странах Европейского союза ежегодно регистрируется около 3,2 миллионов случаев внутрибольничных инфекций, а 37 000 пациентов погибают от их прямых последствий. Простые меры профилактики инфекций и инфекционного контроля, такие как надлежащая гигиена рук, могут снизить частоту внутрибольничных инфекций более чем на 50%.

Факт 7: Более одного миллиона пациентов погибают ежегодно от послеоперационных осложнений

Данные ВОЗ показывают, что показатели заболеваемости и смертности в связи с хирургическими операциями остаются высокими во всем мире; не менее 7 миллионов человек в год становятся инвалидами в результате послеоперационных осложнений, а более одного миллиона человек погибают. Показатели смертности в интраоперационный период и связанной с анестезией постепенно снижаются за последние 50 лет, частично в результате усилий, направленных на повышение безопасности пациентов при проведении хирургического вмешательства. Однако же они остаются в два-три раза выше в странах с низким и средним уровнями доходов, чем в странах с высоким уровнем доходов.

Факт 8: Неправильный или поздний диагноз приводит к отрицательным последствиям на всех этапах оказания медицинской помощи и наносит вред недопустимо большому числу пациентов

Проведенные исследования показывают, что не менее 5% взрослого населения США ежегодно становятся жертвами диагностической ошибки в поликлинических учреждениях. Недавно проведенное исследование по изучению результатов патологоанатомического вскрытия в течение нескольких десятилетий показало, что на долю диагностических ошибок приходится примерно 10% случаев смерти среди пациентов в США. В Малайзии результаты поперечного исследования, проведенного в пунктах первичной медицинской помощи показали, что уровень распространенности диагностических ошибок составляет 3,6%. Данные медицинского учета также свидетельствуют о том, что на долю диагностических ошибок приходится от 6% до 17% всех случаев побочных эффектов в больницах. Объем данных, касающихся стран с низким и средним уровнями доходов, ограничен; однако ожидаемые значения этих показателей выше, чем в странах с высоким уровнем доходов, поскольку на процесс диагностики дополнительно влияют такие факторы, как ограниченный доступ к медицинской помощи и диагностическим тестам, недостаточный уровень квалификации специалистов в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а также системы регистрации на бумажных носителях.

Факт 9: Использование радиационного излучения повысило эффективность медицинской помощи, однако использование методов лучевой терапии в медицинских целях создает угрозу для общественного здоровья и безопасности

Использование ионизирующего излучения в медицинских целях является важнейшим отдельно взятым искусственным источником радиации, оказывающим воздействие на население. Во всем мире ежегодно проводятся более 3,6 миллиарда рентгенологических обследований, в том числе примерно 10% у детей. Кроме того, ежегодно проводится более 37 миллионов процедур ядерной медицины и 7,5 миллионов процедур радиотерапии. Неправильное или неквалифицированное применение радиационного излучения в медицинских целях может создавать опасность как для пациентов, так и для работников здравоохранения.

Факт 10: На долю административных ошибок приходится до половины всех случаев медицинских ошибок в системе первичной помощи

По данным недавно проведенных обзоров литературных источников, частота медицинских ошибок в системе первичной помощи составляет от 5 до 80 на 100 000 обращений. Наиболее распространенными видами ошибок в рамках первичной помощи являются административные ошибки, связанные с системами и процессами предоставления помощи. Согласно оценкам, от 5% до 50% всех медицинских ошибок в рамках первичной помощи являются административными ошибками.

gmpnews