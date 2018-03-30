10% выпускаемых препаратов крови «Микрогена» в 2017 году изготовлены при поддержке доноров

Сбор донорской крови в Нижнем Новгороде в 2017 году позволил научно-производственному объединению «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация Ростех) изготовить более 70 тысяч упаковок препаратов крови для Россиян. Проект реализован совместными усилиями регионального донорского центра «Росплазма» ФМБА России и НПО «Микроген».

В рамках двустороннего сотрудничества донорским центром в Нижнем Новгороде в 2017 году было заготовлено 30 тысяч литров плазмы человека, из которой научно-производственным объединением изготовлено более 43 тысяч упаковок альбуминов и 27 тысяч упаковок иммуноглобулинов, что составило около 10% от общего объема выпуска данных препаратов крови предприятия. Все препараты будут распространены по лечебным учреждениям ведомства ФМБА по всей России.

«Донорство — это важная социальная и гражданская инициатива, способствующая помощи пациентам, остро нуждающимся в крови и ее компонентах. И изготовление такого значительного объема жизненно-важных препаратов для россиян в прошлом году, благодаря донорам только одного региона, яркое тому подтверждение», — прокомментировал Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген».

Общий объем выпуска препаратов крови предприятия, в числе которых альбумины и иммуноглобулины человека, по итогам 2017 года составил более 750 тысяч упаковок и превысил аналогичные показатели 2016 года на 20%.

Изготовленные предприятием препараты крови являются жизненно-необходимыми и применяются при целом ряде заболеваний, в частности, для лечения ожоговых больных, пациентов с поражением печени и почек, а также при тяжелых токсических формах бактериальных и вирусных инфекций и врожденной иммунной недостаточности.

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