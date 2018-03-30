Регистрацию зарубежных лекарств в России ускорят

Регистрация иностранных лекарственных препаратов в России будет ускорена. Соответствующий законопроект рекомендовал принять во втором чтении Комитет Госдумы по охране здоровья.

«Указанный законопроект предусматривает запараллеливание двух процессов — процесс инспектирования зарубежных площадок для производства препаратов и процесс экспертизы лекарственных средств, который осуществляется по линии Минздрава», — отметил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алёхин.

По его словам, тем самым ускоряется процедура регистрации импортных лекарств в России и обеспечивается более оперативный доступ граждан к инновационным препаратам.

Кроме того, законопроект позволит обеспечить загрузку российских мощностей для производства лекарств.

«За последнее время было построено достаточно много новых предприятий, — сказал Алексей Алёхин. — И заполнение этих площадок не столь активное. После принятия законопроекта мы позволим другим компаниям — держателям продукта размещать производство на уже действующих мощностях. Тем самым будет обеспечено снижение издержек и удешевление препаратов для наших граждан».

ФОТО: PIXABAY.COM

pnp