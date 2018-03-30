Ассортимент ввозимых в Россию АФИ заметно изменился

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт АФИ в Россию по итогам января 2018.
По итогам января 2018 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 4,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублёвая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. отрицательная, поставки сократились на 7%. Правда натуральные объёмы при этом уверенно растут, за год они увеличились на 18%. Всего в первом месяце текущего года в нашу страну было импортировано практически 860 тонн АФИ.
Отрицательная денежная динамика объясняется двумя факторами, во-первых, за год заметно изменился ассортимент поставляемых АФИ (в январе 2018 импортировано 201 МНН, годом ранее порядка 225), во-вторых, по ряду наименований значительно сократились ввозные цены. Всего цены снизились по 71 МНН, причём из них у 48 наименований ценник снизился более чем на 10%. Справедливости ради нужно отметить, что в ряде случаев просто возрастал объём импорта более дешёвых аналогов, соответственно средний ценник по наименованию уменьшался. Но и случаи изменения ценовой политики конкретными компаниями присутствовали, в частности почти на 60% снизилась цена на тамсулозин («Астеллас»), а ценник инсулина человеческого генно-инженерного («Санофи») скорректировался на 21%.
Интересно так же, что в январе 2018 г. впервые, начиная с января 2010 г., стартовали поставки двух «новых» наименований АФИ: бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (более известный под торговой маркой Мирамистин) и фармакопейный метилсалицилат. Первый, в объёме порядка 4 кг., импортировала в нашу страну компания «Бофарм», и это едва ли делалось в интересах компании «Инфамед». Характерно, что в конце декабря 2017 «Тульская фармфабрика» зарегистрировала аналог Мирамистина – Мираминол. Метилсалицилат (порядка 25 кг.) ввезла компания «Биохимик», единственный зарегистрированный препарат предприятия, где присутствует данный компонент – Бом-Бенге. С 2010 года данный ЛП на российском рынке представляли только три компании: «Самарамедпром», уже упоминавшаяся выше «Тульская фармфабрика», так же в 2011 препарат производила «Московская фармфабрика».
ТОР-10 наименований АФИ по объёмам импорта в Россию за январь 2018 г.
|№
|МНН
|Корпорация
|Доля в общем объёме поставок, январь 2018, %, руб.
|Динамика январь 2018/январь 2017, %, руб.
|1
|ПЕРИНДОПРИЛ
|СЕРВЬЕ + 1
|7,3
|-30
|2
|ТАМСУЛОЗИН
|АСТЕЛЛАС ФАРМА + 1
|7,3
|150
|3
|ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ
|ТАКЕДА
|5,4
|35
|4
|УМИФЕНОВИР
|ЭРРЕГИЕРЕ + 1
|4,6
|—
|5
|ГЛИКЛАЗИД
|СЕРВЬЕ + 1
|3,8
|2 388
|6
|ДОКСИЦИКЛИН
|ХОВИОН ФАРМАСЦИЕНС
|3,3
|49
|7
|ВАЛСАРТАН
|КРКА + 3
|3,3
|1 259
|8
|ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ [ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ]
|САНОФИ + 1
|3,2
|31
|9
|ДИОСМИН+ГЕСПЕРИДИН
|СЕРВЬЕ
|2,9
|-43
|10
|ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ
|5Н ПЛЮС ЛЮБЕК
|2,6
|-34
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию