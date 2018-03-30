Ассортимент ввозимых в Россию АФИ заметно изменился

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт АФИ в Россию по итогам января 2018.

По итогам января 2018 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 4,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублёвая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. отрицательная, поставки сократились на 7%. Правда натуральные объёмы при этом уверенно растут, за год они увеличились на 18%. Всего в первом месяце текущего года в нашу страну было импортировано практически 860 тонн АФИ.

Отрицательная денежная динамика объясняется двумя факторами, во-первых, за год заметно изменился ассортимент поставляемых АФИ (в январе 2018 импортировано 201 МНН, годом ранее порядка 225), во-вторых, по ряду наименований значительно сократились ввозные цены. Всего цены снизились по 71 МНН, причём из них у 48 наименований ценник снизился более чем на 10%. Справедливости ради нужно отметить, что в ряде случаев просто возрастал объём импорта более дешёвых аналогов, соответственно средний ценник по наименованию уменьшался. Но и случаи изменения ценовой политики конкретными компаниями присутствовали, в частности почти на 60% снизилась цена на тамсулозин («Астеллас»), а ценник инсулина человеческого генно-инженерного («Санофи») скорректировался на 21%.

Интересно так же, что в январе 2018 г. впервые, начиная с января 2010 г., стартовали поставки двух «новых» наименований АФИ: бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (более известный под торговой маркой Мирамистин) и фармакопейный метилсалицилат. Первый, в объёме порядка 4 кг., импортировала в нашу страну компания «Бофарм», и это едва ли делалось в интересах компании «Инфамед». Характерно, что в конце декабря 2017 «Тульская фармфабрика» зарегистрировала аналог Мирамистина – Мираминол. Метилсалицилат (порядка 25 кг.) ввезла компания «Биохимик», единственный зарегистрированный препарат предприятия, где присутствует данный компонент – Бом-Бенге. С 2010 года данный ЛП на российском рынке представляли только три компании: «Самарамедпром», уже упоминавшаяся выше «Тульская фармфабрика», так же в 2011 препарат производила «Московская фармфабрика».

ТОР-10 наименований АФИ по объёмам импорта в Россию за январь 2018 г.

№ МНН Корпорация Доля в общем объёме поставок, январь 2018, %, руб. Динамика январь 2018/январь 2017, %, руб. 1 ПЕРИНДОПРИЛ СЕРВЬЕ + 1 7,3 -30 2 ТАМСУЛОЗИН АСТЕЛЛАС ФАРМА + 1 7,3 150 3 ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ ТАКЕДА 5,4 35 4 УМИФЕНОВИР ЭРРЕГИЕРЕ + 1 4,6 — 5 ГЛИКЛАЗИД СЕРВЬЕ + 1 3,8 2 388 6 ДОКСИЦИКЛИН ХОВИОН ФАРМАСЦИЕНС 3,3 49 7 ВАЛСАРТАН КРКА + 3 3,3 1 259 8 ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ [ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ] САНОФИ + 1 3,2 31 9 ДИОСМИН+ГЕСПЕРИДИН СЕРВЬЕ 2,9 -43 10 ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ 5Н ПЛЮС ЛЮБЕК 2,6 -34 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт АФИ в Россию

gmpnews