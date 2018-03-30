Депутат Госдумы: за легализацией продажи лекарств в супермаркетах стоит коррупция

Госдума выступает против принятия закона, разрешающего продажу ЛС в супермаркетах. Об этом заявил депутат ГД Александр Петров, выступая сегодня на итоговой коллегии Росздравнадзора.

«У нас нет жалоб населения о том, что они не могут дойти до аптеки. Никто не мешает владельцам магазинов нормально отлицензироваться по действующим правилам и открыть аптеку. Я считают, что это закон лоббистов, за ним стоит коррупция», – пояснил свою позицию Александр Петров.

Депутат также напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект о легализации дистанционной торговли ЛС.

«Мы обязательно будем разрешать продажу дистанционным способом. Сейчас дискуссия идет только по рецептурным препаратам», – добавил он.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»