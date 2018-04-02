Лента · В России 236 В Сеченовке будут создавать искусственные органы и бионаноматериалы Депутат Госдумы: за легализацией продажи лекарств в супермаркетах стоит коррупция » Фармвестник-ТВ · Актуальный репортаж 73 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК Специнвестконтракт – плацебо или страховой полис от государства? Пока участники рынка продолжают не всегда эффективные дебаты, кто-то предпочитает не говорить, а делать – на российской фармарене заключили новый СПИК. Документ подписали «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО), Минпромторг и Калужская область. По счету – это уже пятое подобное соглашение в российской фарминдустрии. Но по объему инвестиций – очевидно первое.

«Фармацевтический вестник»