Фармвестник-ТВ · Актуальный репортаж 73 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК

Специнвестконтракт – плацебо или страховой полис от государства? Пока участники рынка продолжают не всегда эффективные дебаты, кто-то предпочитает не говорить, а делать – на российской фармарене заключили новый СПИК. Документ подписали «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО), Минпромторг и Калужская область. По счету – это уже пятое подобное соглашение в российской фарминдустрии. Но по объему инвестиций – очевидно первое.
Специнвестконтракт – плацебо или страховой полис от государства? Пока участники рынка продолжают не всегда эффективные дебаты, кто-то предпочитает не говорить, а делать – на российской фармарене заключили новый СПИК. Документ подписали «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО), Минпромторг и Калужская область. По счету – это уже пятое подобное соглашение в российской фарминдустрии. Но по объему инвестиций – очевидно первое.