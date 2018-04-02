Участники саратовского фармритейла не верят, что поджоги аптек — дело рук конкурентов

В Саратове положили конец серии поджогов аптек, которые происходили на протяжении нескольких лет. УМВД города возбудило уголовное дело по факту умышленного уничтожения или порчи имущества. Фигурантами проходят двое местных жителей. По мнению следствия, целью поджогов было оказание давления на представителей аптечного бизнеса в интересах конкурентов.

Легкие деньги

Как сообщили «ФВ» в ГУ МВД по Саратовской области, в умышленном уничтожении чужого имущества подозревают двух местных жителей в возрасте 34 лет и 41 года. Мужчины были задержаны в феврале этого года при попытке поджечь очередной аптечный пункт. Пока один подозреваемый возился возле входной двери фармпредприятия, второй наблюдал за ситуацией, сидя в припаркованном поблизости автомобиле.

«Как установлено, один из фигурантов, являясь непосредственным исполнителем преступления, за каждый совершенный поджог получал от своего соучастника (второго фигуранта) по 5 тыс. руб.», — рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Дмитрий Рассказов.

Следствию предстоит установить причастность подозреваемых к шести аналогичным случаям, в результате которых ущерб аптечных сетей превысил 20 млн руб. Не исключено, что на счету криминального дуэта гораздо больше эпизодов и что в деле могут появиться новые подозреваемые.

На эти мысли наталкивает видеозапись, которая была опубликована аптекой «ВитаЭкспресс» в августе прошлого года, после того, как поздно ночью поджигатели наведались в очередную торговую точку этой сети на ул. Большая Садовая в Саратове. На изображении видны автомобиль, два человека — предположительно мужчина и женщина, выходящие из него по направлению к аптеке и вскоре возвращающиеся обратно. После этого из-за угла здания вырываются языки пламени. Камера также запечатлела, как к машине возвращаются уже трое. Женщина достает из салона что-то наподобие монопода и начинает делать снимки пожара, а один из мужчин звонит по телефону. Незадолго до приезда пожарных троица садится в автомобиль и покидает место преступления.

Профилактический подход

После этого случая, ставшего третьим для сети за считаные месяцы, представители ООО «Аптека ВитаЭкспресс» обратились к местным жителям с просьбой помочь в раскрытии преступления, пообещав анонимность и вознаграждение за информацию. Остальные фармпредприятия, включая одиночные аптечные пункты, тоже пострадавшие от рук поджигателей, предпочитают хранить молчание. Они не видят связи между поджогами и считают версию следствия неубедительной.

«Если бы это были конкурентные войны, то нам сначала предложили бы решить вопрос «по-хорошему», — рассказал один из источников «ФВ» на условиях анонимности. — Например, продать наш аптечный пункт. Или были бы предупреждения, но такого не происходило».

К слову, телефонные звонки с угрозами от неизвестных поступали сотрудникам «Аптечного склада» в Миллерово (Ростовская обл.), где в ноябре прошлого года случился поджог (расследование уголовного дела пока не завершено), а также аптечных пунктов, торгующих «Лирикой» и «Тропикамидом» без рецептов в городах Кавминвод, по которым прокатилась волна поджогов. Об их «профилактическом» характере свидетельствует небольшая площадь возгорания и минимальный ущерб от пожара.

Не пироманы

Участники саратовского фармритейла высказывают предположение, что целью пироманов были аптечные пункты «ВитаЭкспресс», а остальные фармпредприятия поджигали для отвода глаз. Они напоминают, что первый пожар в аптечном пункте этой компании случился еще в октябре 2015 г. Было заведено уголовное дело, но преступников установить не получилось.

Что думают по этому поводу в самой «ВитаЭкспресс», выяснить не удалось — компания от комментариев отказалась.

Некоторые проводят параллель с серией поджогов в Харькове (Украина). Там бывший начальник охраны аптечной сети после увольнения создал банду, позвонил экс-боссу с неопределяемого номера телефона и потребовал выплатить миллион долларов за «крышу». В противном случае шантажист грозился разорить предпринимателя. Когда тот отказался платить, в трех его аптеках случился пожар. Убыток составил приличную сумму. Лишь после этого бизнесмен обратился в правоохранительные органы, и личности вымогателя и его подельников были установлены.

В ответ на запрос «ФВ» правоохранительные органы Саратова подчеркнули, что версия о том, что фигуранты уголовного дела страдают пироманией, не рассматривается.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»