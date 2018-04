Минздрав проводит аукцион на поставку противовирусных препаратов Участники саратовского фармритейла не верят, что поджоги аптек — дело рук конкурентов » Boehringer Ingelheim использует Facebook Live для распространения знаний о склеродермии Компания Boehringer Ingelheim (BI) стремится расширить показания к применению препарата nintedanib для лечения пациентов со склеродермией и одновременно ищет способы повышения информированности о данном заболевании, сообщает FiercePharma. Недавно BI начала кампанию под названием «Больше, чем склеродермия: истории причастных» (More Than Scleroderma: The Inside Story), в рамках которой были предоставлены фото- и видеопрофили 10 пациентов со склеродермией в США. Каждый из пациентов рассказал свою историю болезни, поделился личными ощущениями и переживаниями, а также выразил надежду на выздоровление. В начале марта в рамках этой кампании BI провела трансляцию с Всемирного конгресса по системной склеродермии из Бордо (Франция) с использованием возможностей Facebook Live. В процессе вещания было представлено заседание экспертного совета, представленного тремя пациентами. Модератором заседания выступил Роберт Риггс, руководитель Фонда помощи пациентам со склеродермией. Высокий уровень вовлеченности аудитории Facebook в эту трансляцию подтвердил, что важно продолжать использование Facebook Live для связи с данным пациентским сообществом. Эта трансляция была не единственным событием, проведенным BI с опорой на социальные сети. Например, дизайн вебсайта ‘More Than Scleroderma’ нацелен на упрощение обмена информацией через соцсети для повышения уровня знаний о склеродермии. Татьяна Кублицкая

