Walmart ведет переговоры о приобретении Humana Boehringer Ingelheim использует Facebook Live для распространения знаний о склеродермии » Минздрав проводит аукцион на поставку противовирусных препаратов Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 17 688 240,04 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Этионамид таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 31 362 053,19 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Протионамид таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 28 938 338,66 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Зидовудин капсулы/ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 350 592,64 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 38 783 464,56 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Ритонавир капсулы / таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 592 663 727,50 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,8 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 7 648 400,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Дасабувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг и лекарственного препарата Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 12,5 мг + 75 мг + 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 413 641 480,56 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 1,0 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 58 216 400,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 326 324 787,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Левофлоксацин раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 35 690 769,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,6 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 45 711 600,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. — Абакавир + Ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 498 727 230,96 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 16.04.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»