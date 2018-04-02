Walmart ведет переговоры о приобретении Humana

Крупнейший американский ритейлер – компания Walmart находится на ранней стадии переговоров о приобретении крупной компании медицинского страхования Humana, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам одного из источников, компании обсуждают и другие формы сотрудничества.

В 2017 г. объем продаж Humana составил 53,8 млрд долл. Компания владеет собственным бизнесом по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) с прошлогодним объемом продаж около 21 млрд долл. Кроме того, Walmart и Humana уже сотрудничают в области лекобеспечения американских граждан по страховым планам в рамках программы Medicare.

В настоящее время наблюдается тенденция слияния провайдеров услуг здравоохранения. В частности это касается аптечных сетей, которые пытаются диверсифицировать бизнес на фоне угрозы конкуренции со стороны крупнейшего мирового интернет-ритейлера Amazon.

Так, в декабре аптечная сеть CVS Health согласилась приобрести страховую компанию Aetna за 69 млрд долл., а недавно компания медицинского страхования Cigna объявила о покупке крупнейшей в США PBM Express Scripts за 54 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»