Количество участников маркировки лекарств выросло в два раза с конца января 2018 года

В системе маркировки лекарств зарегистрированы 2760 участников фармацевтического рынка. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на итоговой коллегии Минздрава 30 марта 2018 г.

По словам министра, промаркировано свыше 9 млн упаковок лекарств.

В начале февраля текущего года Вероника Скворцова докладывала Президенту Владимиру Путину, что по данным на конец января 2018 г. в системе маркировки принимали участие более 1380 производителей, аптек и медорганизаций. Таким образом по состоянию на конец марта, то есть за два месяца, количество участников в системе выросло в два раза.

В соответствии с принятым федеральным законом, 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут поэтапно промаркированы до конца 2019 г., то есть к 1 января 2020 г.

По оценкам экспертов, на рынке присутствуют 370 тыс. участников, то есть к системе требуется подключить еще более 367 тыс. Ежегодно на рынке обращается более 6 млрд упаковок.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»