Москва разрабатывает параметры второго конкурса на офсетный контракт по созданию производства лекарств

Второй конкурс на офсетный контракт по созданию производства и поставке жизненно важных препаратов для нужд Москвы будет объявлен летом нынешнего года. Об этом в ходе конференции РБК «Фармацевтика: приоритеты отрасли на рынке» сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

По предварительным расчетам, годовой объем закупки составит 47 наименований на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Таким образом, Москва планирует обеспечить производство жизненно важных препаратов для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В связи с широкой номенклатурой закупки был увеличен обязательный объем инвестиций (предварительно до 7 млрд руб.) и сроки локализации препаратов (4 года на создание производства полного цикла).

Напомним, первый офсетный государственный контракт на поставку лекарственных средств был заключен между Правительством Москвы и компанией ЗАО «Биокад» в октябре 2017 года по результатам открытого конкурса. Фармпроизводитель получил право долгосрочной поставки для нужд города препаратов для лечения онкологических больных. Стоимость контракта по итогам торгов составила 14 млрд руб., а цена снизилась почти вдвое. В соответствии с контрактом инвестор обязан вложить в создание нового производства 3 млрд руб.

На сегодняшний день в рамках реализации условий контракта компания «Биокад» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» (Алабушево), заключила договор аренды земельного участка, рассказал докладчик. Проектирование предприятия находится на стадии завершения. В 2018 году должно начаться строительство.

На конференции сообщили, что ежегодный объем закупок фармацевтической продукции для нужд российской столицы превышает 60 млрд руб.

«Город планирует и дальше развивать механизм госзакупки в обмен на инвестиции в локализацию производства поставляемых товаров в фармацевтической сфере, – подчеркнул Леонид Кострома. – Инвесторы, с которыми заключаются такие контракты, будут гарантированно получать загрузку новых промышленных мощностей, длительный платежеспособный спрос на продукцию, а также дополнительные меры поддержки со стороны города».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»