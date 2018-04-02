Правительство внесло изменения в перечень наркотических веществ и прекурсоров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, применяемых в том числе при производстве фармацевтической продукции.

Изменения вносятся в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ».

Два прекурсора фенэтиламин и 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин внесены в список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля. Это значит, что действующие меры контроля (лицензирование деятельности, государственная монополия на ввоз (вывоз), уголовная ответственность за незаконное использование) существенно не изменятся, однако у фармкомпаний появится возможность законно использовать эти прекурсоры для изготовления лекарств. Их свободное использование физическими лицами по-прежнему запрещено.

Кроме того, усилен контроль за оборотом прекурсора 1-фенил-2-нитропропен. Теперь оборот данного препарата в РФ запрещен независимо от его концентрации (ранее допускалась концентрация до 15%). Кроме того, усилен контроль за прекурсором дифенилацетонитрил.

Ознакомиться со всеми изменениями можно по ссылке.

«Принятые решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их утечку в незаконный оборот, урегулировать вопрос, связанный с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции», – считают в Правительстве РФ.

В марте 2018 года Минздрав России разослал в регионы письма с рекомендацией сформировать резерв наркотических и психотропных препаратов на несколько недель. Ранее угрозу перебоев с поставками в ведомстве объясняли действиями Росгвардии.

Источник: Правительство России

vademec