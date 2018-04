Аптечная ассоциация МФО выросла за год на 135% Правительство внесло изменения в перечень наркотических веществ и прекурсоров » Корейская Cosmo and Company инвестирует в российские экзоскелеты $5 млн Российский производитель экзоскелетов «ЭкзоАтлет» и южнокорейская Cosmo and Company Co, Ltd подписали соглашение о создании совместного предприятия ExoAtlet Global. Цель сотрудничества – экспорт российских экзоскелетов на европейский рынок, корейский партнер вложит в этот проект $5 млн. Старт продаж российских экзоскелетов в Европе запланирован на 2020 год. По словам генерального директора «ЭкзоАтлета» Екатерины Березий, за 2018 год компания планирует найти европейских партнеров, которые проведут клинические исследования и подадут документы на сертификацию. Продукт будут продавать медицинским центрам. В планах разработчиков создать представительство и на американском рынке. Кроме этого, в компании работают над экзоскелетом для реабилитации детей. На эти цели «ЭкзоАтлет» получит 116,8 млн рублей из госбюджета по программе «Национальная технологическая инициатива». Еще около 50 млн рублей на проект компания ищет у частных инвесторов. Cosmo and Company Co, Ltd входит в GS Group – седьмую по капитализации бизнес-группу в Южной Корее. Она специализируется на поиске и дистрибуции перспективных, по мнению экспертов компании, товаров, а также химической промышленности. vademec