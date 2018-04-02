Аптечная ассоциация МФО выросла за год на 135%

Тяжелая экономическая ситуация, затронувшая и фармрынок, заставляет игроков искать новые пути повышения собственной доходности и конкурентной устойчивости. Многие аптечные сети, желающие сохранить самостоятельность, сделали выбор в пользу аптечных ассоциаций. Медико-фармацевтическое объединение (МФО) – это крупное коммерческое объединение свободных аптечных сетей, в котором сети сохраняют за собой право выбора интересных для них предложений.

В 2017 году количество партнерских аптек МФО увеличилось с 952 до 2 232 розничных точек.

«В 2018 году мы делаем ставку на увеличение количества предлагаемых услуг – инструменты повышения третичных продаж, дополнительные каналы коммуникации с первостольниками. Запускается «Клуб привилегий» для аптек – проект более глубокой интеграции с программой привлечения и удержания клиентов и интернет-заказом лекарств. Мы усилили аптечный отдел и отдел обработки информации и теперь готовы выполнить амбициозные задачи, которые стоят перед нашей компанией в текущем году», – говорит генеральный директор МФО Николай Бордей.

Ведущий менеджер отдела маркетинга Алена Подковырова рассказала о преимуществах работы производителей с МФО: «При планировании продаж мы учитываем ситуацию на локальном рынке региона и рынке в целом, чтобы выполнить все обязательства перед производителями. Рост рынка ограничивают третичные продажи, и этот показатель стагнирует как в натуральном, так и в денежном выражении. Поэтому при планировании маркетинговых мероприятий стараемся уделить третичным продажам дополнительное внимание. Мы предлагаем нашим партнерам работать не по всем предложениям, поступающим к нам, а только по тем, чьи условия считаем интересными и выполнимыми для наших сетей-партнеров».

Переформатирование фармацевтического рынка в пользу крупных игроков стало необратимой реальностью, считает руководитель аптечного отдела МФО Оксана Чепель.

«Сегодня происходит активный выход федеральных сетей на региональные рынки – глобальная консолидация. Чтобы активно развиваться с нашими партнерами, мы постоянно расширяем спектр предлагаемых дополнительных активностей, например, проводим обучающие вебинары, развиваем программу с дисконтными картами для покупателей, работаем с производителями над их продвижением в сетях. Несмотря на все сложности и изменения, происходящие на фармацевтическом рынке, мы с оптимизмом смотрим на перспективы и выстраиваем взаимоуважительное и взаимоответственное долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами», – говорит она.

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