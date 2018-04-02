АРФП: Переход отрасли на GMP необходимо довести до логического завершения

30 марта в отеле Марриотт Новый Арбат прошла встреча представителей ведущих отраслевых ассоциаций, бизнеса, власти и экспертов рынка, на которой обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития фармы. В конференции так же приняли участие и представители АРФП.

Чтобы вывести отрасль на новый уровень и решить стратегические задачи в правительстве уже обсуждается расширение программы «Фарма-2020» до 2030 года.

«В зависимости от задач здравоохранения выстраиваются и приоритеты стратегии, – заявил в ходе беседы директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. – Сегодня мы получаем много предложений от региональных структур, отраслевых ассоциаций, институтов развития. Они будут отражены в программе».

Алехин добавил, что одной из основных целей стратегии станет ориентация на экспорт.

«Конечно, стратегия ориентированности на экспорт – это первоочередная задача. — Отметила в свою очередь Ольга Петнегова – руководитель юридической службы АРФП. — И мы понимаем, что без GMP сертификации мы далеко не уедем. Но нам бы очень хотелось завершить нашу «национальную GMPзацию». Этот вопрос необходимо довести до логического завершения. На практике складываются неравные условия для фармпроизводителей. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда заводы соответствующие всем международным требованиям проходят инспекции и сравниваются с заводами, которым еще очень далеко до этого уровня. Также хотелось бы, чтобы российские производители и локализованные здесь компании могли бы уверенно выходить на зарубежные рынки и их сертификаты признавались наравне с международными».

Кроме того, на встрече коснулись вопросов поддержки разработок российских субстанций, внедрения инноваций и взаимодействия бизнеса и власти.

По итогам конференции будет составлена совместная резолюция с предложениями по формированию стратегии программы «Фарма-2030».

Пресс-служба АРФП

gmpnews