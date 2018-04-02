«Омскую фармацевтическую фабрику» с дисконтом распродают за долги

Здание госпредприятия выставлено на торги посредством публичного предложения. Стоимость недвижимости будет снижаться с 21 млн рублей до минимума в 1% от начальной стоимости.

Организатором торгов выступает ООО «Сибаукцион», которое действует по поручению конкурсного управляющего ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» Евгения Левченко. На продажу выставлен главный корпус фабрики по ул. 22-го Партсъезда, д. 98, корп. 3. Это трехэтажное здание общей площадью около 2,4 тыс. кв. метров.

Начальная цена публичного предложения составляет 21 млн 123 тыс. рублей. Но затем каждые два дня цена будет снижаться на 10% от начальной стоимости. Если покупателя не найдется и после достижения цены в 2,1 млн рублей, на 11-м этапе стоимость упадет до 5% от начальной цифры, а на 12-м этапе — до 1%.

Подведение итогов торгов состоится на электронной площадке не позднее 8 июня.

Конкурсное производство в ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» было продлено до 13 апреля 2018 года. Инициатором банкротства областного государственного предприятия выступило областное же казенное предприятие «Центр питательных смесей». ОГУП задолжало ему 5 млн 221 тыс. рублей за поставленную тепловую энергию. Общий размер требований кредиторов превышает 17 млн рублей.

Предприятие признали банкротом в октябре 2016 года после почти двух лет безуспешных попыток восстановить его платежеспособность.

ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» зарегистрировано в 1999 году. Основной вид его деятельности — производство и реализация лекарственных препаратов, в основном, различных растворов, и изделий медицинского назначения. ОГУП реализует свою продукцию через розничную сеть аптек города и области.

omskregion.info