Лента · В мире 123 Walmart нацелилась на PillPack

Американский ритейлер Walmart ведет переговоры о приобретении многофункционального аптечного стартапа PillPack, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на информированные источники. Сумма потенциальной сделки менее 1 млрд долл.
По словам источников, ранее компанией PillPack интересовалась Amazon.
PillPack специализируется на рассылке рецептурных препаратов по почте. Причем для удобства пациентов препараты фасуются в пакетики согласно назначению врача.
Кроме того, компания предлагает своим клиентам мобильные напоминания о времени приема лекарств для iPhone и Apple Watch.
Как полагает аналитик венчурной компании Venrock Боб Кочер, опыт таких компаний, как PillPack очень важен для любой аптеки или сети.
Днем ранее источники сообщали о намерении Walmart приобрести крупную компанию медицинского страхования Humana.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»