Pfizer заключила эксклюзивное соглашение с Boots в отношении безрецептурной продажи Viagra

Британская аптечная сеть Boots первой получила право на безрецептурную продажу препарата для лечения эректильной дисфункции sildenafil под брендом branded as Viagra Connect, пишет The Pharmaceutical Journal. Соответствующее эксклюзивное соглашение подписано между производителем препарата – американской фармкомпанией Pfizer и аптечной сетью. Соглашение рассчитано на две недели.

Великобритания является первой страной в мире, где Viagra может продаваться без рецепта. Следует отметить, что это касается исключительно дозировки 50 г. Все остальные дозировки Viagra в Великобритании будут доступны только по рецепту.

Соглашение между Pfizer и Boots вызвало критику со стороны Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании (NPA).

Как заявил председатель правления NPA Иэн Стракан, ассоциация расстроена тем, что Pfizer дала преференцию аптечной сети Boots. Он также отметил, что это ограничивает выбор пациентов и подрывает доверие к независимым аптекам, на долю которых приходится около половины объема аптечного рынка Соединенного Королевства.

В Pfizer подтвердили, что Boots будет эксклюзивно продавать Viagra Connect только в течение двух недель. Затем препарат станет доступен и в других аптеках.

Кроме того, перед тем, как купить препарат, каждый покупатель должен будет ответить на ряд вопросов, касающихся состояния его здоровья, чтобы избежать возможных побочных действий. Также Boots советует пациентам как можно скорее проконсультироваться с лечащим врачом после покупки Viagra Connect.

Рекомендованная цена за четыре таблетки, составляет 19,99 фунтов стерлингов, за восемь таблеток – 34,99 фунтов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»