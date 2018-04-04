«Вимос» намерен открыть аптеки в магазинах стройматериалов

В 25 магазинах торгового дома «Вимос», специализирующегося на продаже товаров для строительства и ремонта на территории Ленинградской области, планируется открыть аптеки собственной подсети «Аптека «Вимос». Проект будет реализован в 2018—2019 гг., инвестиции в каждый объект оцениваются примерно в 3 млн руб. Об этом сообщил глава торгового дома «Вимос» Владимир Гурьев на встрече в Ленинградской областной ТПП.

«Мы уже получили лицензию на аптечную деятельность, заключили договоры с соответствующими предприятиями по обслуживанию, с поставщиками. Первая аптека уже открыта на базе «Южный» во Всеволожске», — рассказал Владимир Гурьев в беседе с президентом ЛО ТПП Юрием Васильевым. Аптечная сеть поможет диверсификации бизнеса и привлечет в магазины дополнительный трафик, а также будет нести социальную функцию.

Пока в планы DIY-ритейлера входит расширение аптечного бизнеса на территории Ленинградской области, в перспективе — тиражирование формата и в соседние регионы присутствия: в Псковскую и Новгородскую области, сообщили в пресс-службе ТПП. Площадь аптек составит около 50 м2 (они будут выделены на существующей площади магазинов за счет оптимизации выкладки стройтоваров), ассортимент среднего и экономсегмента будет насчитывать 1,5—2 тыс. наименований. Предполагаемый срок окупаемости проекта — 2,5—3 года.

«Фармацевтический вестник»