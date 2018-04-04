Мужчины в аптечной сети Boots получают больше женщин

Ежегодный отчет английской аптечной сети Boots показал, что заработная плата женщин в среднем на 21% ниже, чем у мужчин, сообщает портал chemistanddruggist.co.uk.

В отчете указано: основной причиной гендерного разрыва в оплате труда являются особенности штатной структуры организации. Женщины чаще работают на низкооплачиваемых позициях. Например, всего 28% женщин заняты в IT-подразделении компании, позиции в котором являются высокооплачиваемыми; в HR-подразделении 78% сотрудников — женщины. Гендерный разрыв в оплате труда в каждой из трех низкооплачиваемых групп составляет меньше 1% в пользу женщин.

Аптечная сеть Boots также сообщила, что в 2017 г. бонусы получили 69% женщин по сравнению с 49% мужчин. Однако средний разрыв между суммой бонусов составил 81%.

В соответствии с действующим в Великобритании законодательством, все компании, имеющие в штате более 250 сотрудников, обязаны публиковать ежегодный отчет о гендерном разрыве в оплате труда, разнице в бонусах, доле мужчин и женщин, получающих бонусы, доле мужчин и женщин в каждой группе оплаты труда.

Старший вице-президент и управляющий директор Boots Элизабет Фэган отметила, что компания приветствует введение законодательством отчета о гендерных различиях оплаты труда, поскольку это возможность выявить пробелы в бизнесе. Главный принцип управления — равенство возможностей и создание среды, в которой все имеют одинаковый потенциал карьерного роста, отметила она.

Для устранения разрыва в оплате труда Boots тестирует различные схемы поощрения сотрудников к выполнению нестандартных функциональных обязанностей, а также вводит обучение руководителей подразделений справедливому коллегиальному принятию решений.

«Фармацевтический вестник»