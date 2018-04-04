Лента · В мире 186 Allergan может продать бизнес по производству продукции для женского здоровья

Ирландская компания Allergan проводит консультации с советниками относительно стратегических возможностей для своего подразделения по производству продукции для женского здоровья, включая его продажу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В случае продажи сумма сделки может составить более 5 млрд долл.

По словам одного из источников, Allergan может продать часть активов в области женского здоровья, но окончательного решения пока нет, и компания может оставить подразделение в своей структуре.

Источники полагают, что бизнес может вызвать интерес у частных инвестиционных компаний.

Представитель Allergan от комментариев отказалась.

Месяцем ранее исполнительный директор Allergan Брент Сондерс заявлял, что компания будет рассматривать любые возможности для увеличения биржевой стоимости акций.

В IV квартале 2017 г. объем продаж подразделения по производству продукции для женского здоровья составил 285,8 млн долл. (7% общего показателя). Годом ранее этот показатель равнялся 314,5 млн долл.

Со времени неудавшейся сделки с Pfizer, сумма которой могла бы составить 160 млрд долл., Allergan осуществила ряд приобретений. Так, в 2016 г. компания укрепила свои позиции в области дерматологии после покупки компании Vitae Pharmaceuticals за 639 млн долл. Позднее Allergan за 2,9 млрд долл. приобрела компанию LifeCell, специализирующуюся в области регенеративной медицины.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»