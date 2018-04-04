Выручка курганского «Синтеза» в 2017 году достигла 7 млрд рублей

Выручка курганской фармацевтической компании «Синтез» в 2017 году достигла 7,26 млрд рублей, это на 7,6% больше прошлогоднего показателя.

Согласно опубликованным данным, чистая прибыль производителя лекарств увеличилась в полтора раза и составила 1,06 млрд рублей. В прошлом году компания выпустила около 300 млн единиц продукции.

В частности, на 22% выросли продажи безрецептурных препаратов. Самыми востребованными среди них стали назальный спрей Ринорус, противовоспалительный препарат Диклофенак-гель, кардиологический препарат Ацекардол и противопростудное средство Простудокс.

Экспортная выручка увеличилась на 6% в основном за счет расширения контрактов в Казахстане, а также прямых поставок в Узбекистан.

«Рост прибыли стал возможен благодаря переходу на прямые контракты c поставщиками субстанций. Сегодня около 90% импортируемого сырья закупается у зарубежных производителей, а не через посредников», – цитирует управляющего партнера компании «Марафон Фарма» Игоря Крылова пресс-служба «Синтеза».

Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский, комментируя годовой отчет, рассказал, что в данный момент дорабатывается инвестиционная программа, в рамках которой в ближайшие пять лет в развитие производства на «Синтезе» вложат более 1 млрд рублей.

ОАО «Синтез» – один из крупнейших отечественных фармпроизводителей, выпускающих активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, медицинские изделия из полимерных материалов. С февраля 2018 года «Синтезом» совместно владеют государственная «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») и инвесткомпания «Марафон Групп» Александра Винокурова.

Источник: Фармсинтез

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