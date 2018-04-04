Челябинское УФАС закрыло дело о картельном сговоре на 400 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области прекратило дело в отношении челябинских ООО «МираМед» и ООО «Канон», попавших под подозрение в картельном сговоре. Компании вместе участвовали в аукционах на общую сумму более 400 млн рублей.

Управление ФАС заподозрило компании в картельном сговоре в ноябре 2017 года.

Как установил надзорный орган, ООО «Мирамед» и ООО «Канон» с 2014 по 2017 год участвовали в 148 аукционах и получали контракты на поставку медизделий для протезирования по всей России – в учреждения Свердловской, Оренбургской, Самарской, Ярославской, Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга, Крыма, Чувашии и Башкортостана. При этом цены на лоты во время аукциона снизились меньше чем на 1%.

Совокупная стоимость попавших в поле зрения ФАС контрактов достигла 421 млн рублей.

В «МираМеде» тогда заявили, что «все действия в процессе проведения конкурсных процедур производились в строгом соответствии с законодательством».

В УФАС заметили, что компании «ведут совместную хозяйственную деятельность, имеют единую инфраструктуру и находятся под контролем лиц, состоящих в родственных отношениях», соответственно, не являются конкурентами, и их работа на торгах не признается картелем.

«Необходимо отметить, что в рамках разработки «пятого антимонопольного пакета поправок» обсуждается вопрос о введении запрета на участие в торгах хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц», – говорится в сообщении службы.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Мирамед» и ООО «Канон» зарегистрированы по одному адресу в Челябинске: ул. Игнатия Вандышева, 6а, оф. 4. Первым юрлицом владеет Наталья Яцукова, вторым – Людмила Чиболай.

Источник: УФАС по Челябинской области

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