Здание Омской фармацевтической фабрики уйдет с торгов

Главный корпус Омской фармацевтической фабрики выставят на торги. Его начальная стоимость составит 21,1 млн рублей.

Омская фармацевтическая фабрика – областное государственное унитарное предприятие. Компания производила лекарственные средства и медицинские изделия.

В октябре 2016 года была признана банкротом. Тогда арбитражный управляющий отчитывался, что сумма долгов фабрики перед кредиторами составляет 21,3 млн рублей.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, продажа главного здания завода состоится 8 июня.

Часть имущества фабрики – склад, гараж, проходная, коммуникации (теплотрасса, узел учета тепловой энергии и теплоносителя, канализация, водопровод) и автомобиль ГАЗ – уже проданы на аукционах на общую сумму 5,3 млн рублей.

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