«Нацимбио» вновь стала единственным поставщиком препаратов крови

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» «Нацимбио» получила статус единственного поставщика препаратов крови на 2018-2019 годы. Правительство подписало соответствующее распоряжение с опозданием, и часть контрактов в 2018 году уже достались «Фармимэксу».

О том, что «Нацимбио» вернула себе статус единственного поставщика препаратов крови для государственных нужд, написал портал РБК. На сайте правительства документ пока не опубликован.

В «Нацимбио» Vademecum подтвердили факт получения статуса и сообщили, что готовы выполнить возложенные на компанию обязательства. Пресс-секретарь зампредседателя Правительства РФ Аркадия Дворковича на вопросы не ответила.

Этот статус «Нацимбио» уже получала на 2016-2017 годы. До 1 августа 2017 года Минздрав должен был представить правительству предложения по единственному поставщику на 2018–2025 годы, но не сделал этого вовремя – проект распоряжения об определении единственного поставщика лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, на 2018-2019 годы был внесен в правительство в январе 2018 года, рассказали Vademecum в Минздраве.

В марте 2018 года девять конкурсов Минздрава на поставку препаратов крови в общей сложности на 2,7 млрд рублей выиграла компания «Фармимэкс», но в конце марта в двух конкурсах на поставку антиингибиторного коагулянтного комплекса на 1,2 млрд рублей победила «Нацимбио».

Аналогичная ситуация сложилась и в прошлый раз, когда «Нацимбио» назначили единственным поставщиком на 2016-2017 годы в июне 2016 года. К тому времени контракты, например, на поставку препаратов крови по программе «Семь нозологий» на 2016 год уже достались «Фармимэксу».

В качестве единственного поставщика препаратов крови «Нацимбио» будет отвечать за закупки восьми препаратов: фактор свертывания крови VIII, фактор свертывания крови IX, фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, антиингибиторный коагулянтный комплекс (все вышеуказанные входят в «Семь нозологий»), альбумин человека, иммуноглобулин человека нормальный, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho [D].

Источник: РБК

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