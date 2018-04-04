Томские ученые нашли способ продлить жизнь человека

Томские ученые из компании «ИФАР» нашли способ вырабатывать вещество, продлевающее жизнь человека, из растительного сырья.

«Механизм, который приводит к сокращению продолжительности жизни, запускают стрессовые ситуации: психологические переживания, травмы, операции, интоксикации. Из-за стресса меняется избирательная проницаемость стенок кишечника, и в организм попадают вещества, которые вызывают у человека системную воспалительную реакцию во всех органах и тканях. Это приводит к развитию хронических аутоимунных — таких, как ревматизма, ревматоидного артрита и так далее — и многих других заболеваний», — объясняет директор ИФАР профессор Вениамин Хазанов.

Сейчас в медицинской практике врачи пытаются решить проблему операционного стресса, вносящую существенный вклад в смертность и инвалидизацию пациентов, выключая общую иммунную реакцию организма гормональными, нестероидными противовоспалительными и некоторыми другими препаратами, но они, с одной стороны, негативно влияют на многие процессы в организме, а с другой — лишь ослабляют последствия, реакцию организма на антиген, но патологический процесс все равно идет.

Вещество, останавливающее воспалительную реакцию, человеческий организм вырабатывает сам — но в недостаточном количестве, чтобы противодействовать ее развитию при серьезном стрессе. Голландские ученые предложили вводить это вещество извне и научились производить его в реакторе, инкубируя генно-модифицированные клетки хомяка либо человека. Эксперименты оказались успешными, лекарство проходит клинические испытания, однако его стоимость превышает тысячу евро за одну дозу.

«Мы нашли другое решение: отказались от использования клетки млекопитающего, либо микроорганизмов, как принято в биотехнологии, — говорит Вениамин Хазанов. — Мы сумели внедрить геном человека в клетку растения и заставить ее выделять то самое вещество, которое нужно. Поскольку биотехнологическое производство с использованием растительных клеток в сотни раз дешевле, чем работа с клетками млекопитающих, наш препарат, в случае успешного завершения разработки технологии и прохождения всех испытаний, будет доступен по цене всем слоям населения».

Растительное сырье, с помощью которого томские ученые научились получать нужное биологически активное вещество, доступно и широко используется в пищу, что облегчает выполнение и внедрение разработки. Проект вошел в число одобренных научным центром «Сколково». Сейчас «ИФАР» ищет промышленных и финансовых партнеров для реализации проекта.

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